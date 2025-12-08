Genoa a Udine il finale è dolce

Il Genoa conquista una preziosa seconda vittoria consecutiva, superando l'Udinese 2-1 in trasferta. Le reti di Malinovskyi su rigore e Norton Cuffy hanno deciso il match, regalando ai rossoblù un risultato importante in classifica.

AGI - Il Genoa ha infilato la seconda vittoria consecutiva passando 2-1 sul campo dell'Udinese, grazie alle r eti di Malinovskyi su rigore al 34mo e di Norton Cuffy all'83mo. Beffati i friulani che dopo il pareggio di Piotrowkski al 65mo avevano attaccato a pieno organico alla ricerca del successo. Per la squadra di Daniele De Rossi quello colto al Bluenergy Stadium di Udine è il quinto risultato utile di fila e arriva dopo il successo sull'Hellas della settimana scorsa. Il match è a tinte rossoblù nei primissimi minuti, ma l'Udinese ha una grande chance per segnare: Davis si muove però in anticipo ed è tutto vano, col fuorigioco che cancella il vantaggio iniziale. 🔗 Leggi su Agi.it