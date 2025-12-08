Genny Urtis mette alle strette Francesca Cipriani | Chiedi sconti e poi scappi senza pagare

Negli ultimi due anni, la Rai sta colmando il vuoto lasciato da Mediaset dopo la chiusura dei salotti di Barbara D’Urso, offrendo talk show e confronti diretti tra personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Nel corso dell’ultima puntata di Storie al Bivio, c’è stato il faccia a faccia tra Francesca Cipriani e Genny Urtis nello studio di Monica Setta. Dalle accuse di “tirchia” alle fatture “bianco su nero”. Il confronto nasce dalle dichiarazioni di Genny Urtis a Belve, dove aveva definito Francesca Cipriani “tirchia”. In risposta, la showgirl ha portato in studio le fatture dei trattamenti effettuati nella clinica di Urtis, per dimostrare la sua buona fede. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

