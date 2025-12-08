Genny Urtis mette alle strette Francesca Cipriani | Chiedi sconti e poi scappi senza pagare

Negli ultimi due anni, la  Rai  sta colmando il vuoto lasciato da  Mediaset  dopo la chiusura dei salotti di  Barbara D’Urso, offrendo talk show e confronti diretti tra personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Nel corso dell’ultima puntata di Storie al Bivio, c’è stato il faccia a faccia tra  Francesca Cipriani  e  Genny Urtis  nello studio di  Monica Setta. Dalle accuse di “tirchia” alle fatture “bianco su nero”. Il confronto nasce dalle dichiarazioni di  Genny Urtis  a  Belve, dove aveva definito  Francesca Cipriani  “tirchia”. In risposta, la showgirl ha portato in studio le fatture dei trattamenti effettuati nella clinica di  Urtis, per dimostrare la sua buona fede. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

