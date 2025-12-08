Gennaro Gattuso — Ringhio | da giovane promessa calabrese a nuovo commissario tecnico dell’Italia

Lawebstar.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Gattuso: età, carriera, vita privata, mondiali 2006 Gennaro Gattuso nato il 9 gennaio 1978 a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, cresce respirando calcio grazie al padre Franco, che aveva militato fino alla Serie D. A dodici anni, dopo essere stato scartato dal Bologna, viene scelto dal Perugia Calcio: un salto importante per un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Gattuso, gli asset di "Ringhio" vicini ai 20 milioni di euro tra immobili e ristoranti: il “tesoro” del ct degli Azzurri - E’ di quasi 20 milioni di euro, secondo i dati aggiornati alla fine dello scorso anno, il “tesoro” di asset riconducibile a Gennaro Gattuso, ct della Nazionale di calcio, che ieri ha iniziato sotto la ... Lo riporta affaritaliani.it

