Gennaro Gattuso — Ringhio | da giovane promessa calabrese a nuovo commissario tecnico dell’Italia
Gennaro Gattuso: età, carriera, vita privata, mondiali 2006 Gennaro Gattuso nato il 9 gennaio 1978 a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, cresce respirando calcio grazie al padre Franco, che aveva militato fino alla Serie D. A dodici anni, dopo essere stato scartato dal Bologna, viene scelto dal Perugia Calcio: un salto importante per un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
L'Italia di Gennaro Gattuso, nel caso dovesse qualificarsi al prossimo Mondiale del 2026, sarà inserita nel gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera. #ESTENews#video#Calcio#mondiale#italia#svizzera#sorteggio - facebook.com Vai su Facebook
Il CT Gennaro Gattuso si giocherà nuove carte nei playoff? ? Vai su X
Gattuso, gli asset di "Ringhio" vicini ai 20 milioni di euro tra immobili e ristoranti: il “tesoro” del ct degli Azzurri - E’ di quasi 20 milioni di euro, secondo i dati aggiornati alla fine dello scorso anno, il “tesoro” di asset riconducibile a Gennaro Gattuso, ct della Nazionale di calcio, che ieri ha iniziato sotto la ... Lo riporta affaritaliani.it