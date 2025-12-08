"> Il commento di Luigi Garlando per la Gazzetta dello Sport: «Azzurri oltre l’emergenza, Juve troppo spaventata» In un Maradona incandescente, il Napoli piega la Juventus con un 2-1 che dice molto più del risultato. Nel suo commento sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando racconta una sfida segnata da coraggio, identità e mentalità: tutte dalla parte degli azzurri, mentre i bianconeri si smarriscono nella loro stessa prudenza. Secondo Garlando sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha vinto «perché è andato oltre l’emergenza», affrontando la partita come se l’infermeria non esistesse: senza Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Meret e Lukaku, ma con la stessa ferocia nelle idee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, lezione alla Juve: Conte domina, Spalletti cede alla paura”