Gaza Hamas | Pronti a discutere del congelamento o del deposito delle armi Onu | Per Palestina servono almeno $4mld di aiuti
Pur rivendicando il “diritto di resistere”, Bassem Naim ha affermato che Hamas sarebbe disposto a valutare la deposizione delle armi all’interno di un processo politico volto alla creazione di uno Stato palestinese Hamas ha dichiarato che, per Gaza, è “pronta a discutere del congelamento o de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
