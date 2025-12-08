Gaza Hamas | Pronti a discutere del congelamento o del deposito delle armi Onu | Per Palestina servono almeno $4mld di aiuti

Ilgiornaleditalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pur rivendicando il “diritto di resistere”, Bassem Naim ha affermato che Hamas sarebbe disposto a valutare la deposizione delle armi all’interno di un processo politico volto alla creazione di uno Stato palestinese Hamas ha dichiarato che, per Gaza, è “pronta a discutere del congelamento o de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza hamas pronti a discutere del congelamento o del deposito delle armi onu per palestina servono almeno $4mld di aiuti

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Hamas: “Pronti a discutere del congelamento o del deposito delle armi”, Onu: “Per Palestina servono almeno $4mld di aiuti”

Altre letture consigliate

gaza hamas pronti discutereGaza, Hamas: "Pronti a discutere congelamento o deposito delle armi". LIVE - Hamas si dice pronto a discutere di "congelare o immagazzinare" il suo arsenale di armi come parte del cessate il fuoco con Israele. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas Pronti Discutere