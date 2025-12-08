Gas Sales Bluenergy un weekend ricco di vittorie per le formazioni giovanili

Ilpiacenza.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette vittorie e una sconfitta per le formazioni giovanili di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnate nella serie C, serie D, Prima Divisione, Under 17 eccellenza, Under 19 e Under 15. L’Under 12 segna tre vittorie nel concentramento della Coppa Young Under 12 giocato a Carpaneto.La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

