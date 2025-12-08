Garlasco perché Chiara Poggi è stata uccisa? Dove è la risposta

Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il mistero sulla motivazione dietro il suo omicidio rimane irrisolto. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, sostenitori degli innocenti continuano a chiedersi quale fosse il movente reale e perché qualcuno avrebbe potuto compiere un gesto così drammatico.

A quasi diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la domanda che non ha mai trovato risposta resta sempre la stessa: perché qualcuno avrebbe voluto ucciderla? Gli innocentisti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, hanno sempre insistito che non esisteva alcun motivo plausibile per il fidanzato. Ora che le indagini si concentrano su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, la stessa domanda torna con forza: quale ragione potrebbe aver spinto lui, o chiunque altro, a toglierle la vita? Nel servizio di " Ore 14 " su Rai 2, Milo Infante ha ricostruito le ipotesi che circolano da tempo.

