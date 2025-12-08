Garlasco le tracce di Dna attribuibile a Sempio erano sopra o sotto le unghie di Chiara? Perché la partita è decisiva e ancora aperta

Garlasco (Pavia) – Sulle unghie, ma se sopra o sotto “non è possibile stabilire con rigore scientifico”. E non è affatto un dettaglio quello messo nero su bianco dalla genetista Denise Albani nella perizia svolta nell’ambito dell’incidente probatorio per l’inchiesta della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Al di là delle “rilevanti criticità” sull’attribuzione, tra gli elementi che più saranno oggetto della battaglia tra legali e consulenti delle parti nell’udienza fissata al prossimo 18 dicembre dalla gip Daniela Garlaschelli, c’è proprio questo sulla provenienza del materiale analizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

