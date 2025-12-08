Garlasco le parole dimenticate dei vicini che oggi cambiano prospettiva su Chiara Alberto e Andrea Sempio
A diciotto anni dal delitto di Garlasco, il passato torna a bussare con le voci di chi c’era. Non nuove prove, ma testimonianze raccolte subito dopo l’omicidio di Chiara Poggi e oggi riproposte dal settimanale Oggi. Racconti che restituiscono uno spaccato umano fatto di caratteri, tensioni private, incomprensioni. Parole che oggi pesano di nuovo, mentre l’indagine su Andrea Sempio entra nella sua fase più delicata. Il carattere di Chiara Poggi secondo i vicini. Chiara Poggi viene ricordata come una ragazza dal carattere docile, ma tutt’altro che remissivo. Una vicina racconta che sapeva essere “aggressiva se stuzzicata”, soprattutto quando venivano toccati aspetti che le stavano a cuore. 🔗 Leggi su Panorama.it
