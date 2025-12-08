garbagnate tony arbolino passa al team fantic racing

Tony Arbolino, pilota originario di Garbagnate, annuncia il suo passaggio al team Fantic Racing. Dopo aver affrontato diverse stagioni in varie categorie, Arbolino si prepara a una nuova sfida con la squadra italiana, consolidando il suo percorso nel motociclismo e puntando a risultati importanti nella prossima stagione.

Garbagnate, Tony Arbolino cambia casa: passa al team Fantic Racing. Il pilota garbagnatese Tony Arbolino riparte da Fantic Racing. Dopo un 2025 tra i più difficili della sua carriera in Moto2, il pilota di Garbagnate è pronto a voltare pagina e a rilanciarsi nella stagione 2026, restando nel campionato di Moto2 e affiancando Barry Baltus . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net