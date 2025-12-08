Galatone | Natale con Colin Roy Stasera e domani
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Lunedì 8 e martedì 9 dicembre 2025, alle 20.30, il Teatro Comunale di Galatone si prepara ad accendere la magia delle festività con “Natale con Colin Roy”, che porta nel Salento una delle voci più raffinate e amate della scena internazionale. Ospite della serata Colin Roy cantautore, interprete di fama mondiale e star del London West End Theatre, che con la sua voce calda ed elegante conduce il pubblico in un viaggio musicale con lo spettacolo “Nat King Cole & Friends”, un omaggio ai grandi crooner del Novecento. In scaletta oltre 30 brani dal vivo, tra cui indimenticabili classici internazionali resi celebri da artisti come Nat King Cole, Frank Sinatra e Dean Martin, oltre alle più amate canzoni natalizie che da sempre accompagnano l’atmosfera delle feste, accompagnati da alcuni musicisti d’eccellenza internazionali e del territorio: Dave Bebbington (tastiera), Franco Chirivì (chitarra), Massimiliano Ingrosso (batteria), Alberto Masella (basso), Antonio Frascerra (sax) e Diego Gira (percussioni). 🔗 Leggi su Noinotizie.it
