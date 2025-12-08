Gaetano De Michele e il suo musical sul bullismo | Con la musica non mi sono mai sentito diverso
Parte da Taranto uno spettacolo sulla vita di un ragazzo bullizzato che porta la musica a persone diversamente abili. «Se potrò aiutare qualcuno, allora il mio dolore avrà senso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il dottor Ravallese, la sua famiglia e tutto lo staff, partecipano, con profonda commozione, al dolore di Catina, Gaetano, Michele e Pasquale Santaniello per la perdita dell’adorata mamma Antonietta - facebook.com Vai su Facebook
#PolimiInaugurazione: la parola a Michele Gaetano Giussani, Presidente del Consiglio degli studenti del Politecnico di Milano: "Il cambiamento può avvenire dal confronto con diversità e innovazione. Le università devono essere luogo di dialogo, di cultura, p Vai su X
Gaetano De Michele e il suo musical sul bullismo: «Con la musica non mi sono mai sentito diverso» - Parte da Taranto uno spettacolo sulla vita di un ragazzo bullizzato che porta la musica a persone diversamente abili. Si legge su vanityfair.it
«Il mio riscatto è aiutare gli altri»: da Taranto il cuore di Gaetano De Michele, uno spazio artistico per persone ai margini - Ci sono storie che nascono dal dolore ma si trasformano poi in gesti di responsabilità per aiutare gli altri. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it