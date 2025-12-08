Gaetano De Michele e il suo musical sul bullismo | Con la musica non mi sono mai sentito diverso

Vanityfair.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte da Taranto uno spettacolo sulla vita di un ragazzo bullizzato che porta la musica a persone diversamente abili. «Se potrò aiutare qualcuno, allora il mio dolore avrà senso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gaetano de michele e il suo musical sul bullismo con la musica non mi sono mai sentito diverso

© Vanityfair.it - Gaetano De Michele e il suo musical sul bullismo: «Con la musica non mi sono mai sentito diverso»

Contenuti che potrebbero interessarti

gaetano de michele suoGaetano De Michele e il suo musical sul bullismo: «Con la musica non mi sono mai sentito diverso» - Parte da Taranto uno spettacolo sulla vita di un ragazzo bullizzato che porta la musica a persone diversamente abili. Si legge su vanityfair.it

«Il mio riscatto è aiutare gli altri»: da Taranto il cuore di Gaetano De Michele, uno spazio artistico per persone ai margini - Ci sono storie che nascono dal dolore ma si trasformano poi in gesti di responsabilità per aiutare gli altri. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gaetano De Michele Suo