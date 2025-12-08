Gabrielle Janssens de Balkany al ballo delle debuttanti in abito couture di Luisa Beccaria

Gabrielle Janssens de Balkany ha indossato un abito couture di Luisa Beccaria al suo debutto al prestigioso Le Bal des Débutantes a Parigi. La giovane aristocratica europea, nipote di Maria Gabriella di Savoia, ha scelto un abito che esalta eleganza e grazia, realizzato appositamente per questa occasione simbolica e filantropica.

Spettacolare l'abito couture realizzato da Luisa Beccaria per Gabrielle Janssens de Balkany, che la giovane aristocratica europea e nipote di Maria Gabriella di Savoia, ha indossato per il suo debutto ufficiale al prestigioso ballo parigino Le Bal des Débutantes, Per questa serata d'eccezione, Beccaria ha pensato un modello per esaltarne eleganza e grazia in una cornice dal forte valore simbolico e filantropico. Accompagnata dal fratello Thomas Janssens de Balkany, Gabrielle ha danzato sulle note del tradizionale valzer inaugurale del Bal, evento che ogni anno riunisce maisons di haute couture e giovani debuttanti provenienti da tutto il mondo.

GLI ZAFFIRI DELLA REGINA MARGHERITA! In occasione del ballo delle debuttanti a Parigi Gabrielle Janssens de Balkany, nipote della principessa Maria Gabriella di Savoia ha indossato una collana appartenente alla collezione dei gioielli storici di casa Sa

