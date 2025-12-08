G7 Finanze | aumento pressione su Mosca
Durante la riunione virtuale dei Ministri delle Finanze del G7, i membri hanno espresso la volontà di intensificare la pressione su Mosca, in caso di fallimento dei negoziati di pace. La dichiarazione sottolinea l’impegno collettivo del gruppo nel monitorare e rispondere alla situazione internazionale legata alla crisi in Ucraina.
22.10 I Ministri delle Finanze del G7, riuniti virtualmente in Canada, in una dichiarazione si sono detti "Pronti ad aumentare la pressione sulla Russia qualora i colloqui di pace fallissero". "Abbiamo concordato -prosegue il testosull'importanza di mantenere l'Ucraina al centro dell'Agenda del G7 durante la prossima Presidenza francese del G7. Abbiamo concordato sull'importanza di rafforzare il coordinamento del G7 con i partner internazionali e continueremo a potenziare la nostra sicurezza e resilienza collettiva". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
