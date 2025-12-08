Furto sacrilego Presi i gioielli della Madonna

Rubano i gioielli dalla statua della Madonna con il passamontagna calato sul volto e scappano. Ma due parrocchiani li inseguono, a loro si aggiunge un terzo fedele, che riesce a strappare dalle mani di uno dei ladri parte del bottino. Ha sollevato un’ondata di indignazione il furto che si è consumato sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Lesmo. I malviventi, intrufolatisi all’interno della chiesa, hanno adocchiato due catenine con diamantini rossi appese al polso della beata Vergine e dopo essersi accertati di non essere visti da nessuno le hanno arraffate, spaccando la teca che custodisce la statua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto sacrilego. Presi i gioielli della Madonna

