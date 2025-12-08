Furto di materiale ferroso scattano le manette per un 41enne sannita

Tempo di lettura: 2 minuti Decorsa serata, in San Lorenzo Maggiore (BN), in località Piana, un quarantunenne di Telese Terme, gravato da precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che lo sorprendevano mentre nascondeva all'interno della propria autovettura materiale ferroso dal peso complessivo di circa 400 kg, appena asportati da un cantiere edile privato in Contrada del Gallo di San Lorenzo Maggiore. I Carabinieri, hanno sottoposto a sequestro penale la sua autovettura ed il materiale rinvenuto veniva restituito all'avente diritto in quanto riconosciuto quale materiale proveniente dal suo cantiere.

