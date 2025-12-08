Furto di materiale ferroso arrestato 41enne di Telese
Comunicato Stampa Il materiale era stato sottratto da un cantiere in Contrada del Gallo a San Lorenzo Maggiore; indagini su possibili bande specializzate Nella serata di ieri, a San Lorenzo Maggiore, in località Piana, un quarantunenne di Telese Terme, gravato . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
