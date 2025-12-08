Full Monty una spassosissima commedia sui tempi bui

Liberoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FULL MONTY La7 ore 23.10 Con Robert  Carlyle,  Tom  Wilkinson e Paul Barber. Regia di Peter Cattaneo. Produzione  Gran Bretagna  1997. Durata:  1 ora e 30 minuti   LA TRAMA    Negli anni  della Thatcher una politica  di austerity porta al taglio di  molti  rami secchi  dell'industria. La chiusura  delle acciaierie  di  Sheffield  obbliga il  licenziamento di  tante persone. Un  gruppo  di disoccupati allora decide  di  fare  soldi  allestendo  spettacoli di  spogliarello maschile integrale. Grande  successo. La matrone  vogliose e danarose  della   città  fanno la  coda. PERCHE'  VEDERLO Perché  è una  spassosissima  commedia  dove l'Inghilterra diverte e  si  diverte rievocando  i tempi  bui (cioè  esorcizzandoli). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

full monty una spassosissima commedia sui tempi bui

© Liberoquotidiano.it - Full Monty, una spassosissima commedia sui tempi bui

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Full Monty Spassosissima Commedia