FULL MONTY La7 ore 23.10 Con Robert Carlyle, Tom Wilkinson e Paul Barber. Regia di Peter Cattaneo. Produzione Gran Bretagna 1997. Durata: 1 ora e 30 minuti LA TRAMA Negli anni della Thatcher una politica di austerity porta al taglio di molti rami secchi dell'industria. La chiusura delle acciaierie di Sheffield obbliga il licenziamento di tante persone. Un gruppo di disoccupati allora decide di fare soldi allestendo spettacoli di spogliarello maschile integrale. Grande successo. La matrone vogliose e danarose della città fanno la coda. PERCHE' VEDERLO Perché è una spassosissima commedia dove l'Inghilterra diverte e si diverte rievocando i tempi bui (cioè esorcizzandoli). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Full Monty, una spassosissima commedia sui tempi bui