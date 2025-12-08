Fuga spericolata in scooter | trasportava 3kg di hashish

Ha provato a seminare i Carabinieri, in scooter, dando vita a un inseguimento ad alta tensione tra le strade del centro e la statale. Protagonista un giovane di 25 anni di origine magrebina, senza fissa dimora, fermato da una pattuglia della locale stazione durante un normale controllo del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

