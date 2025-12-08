Fuga da Opera

Ma allora è ancora possibile evadere in grande stile da una prigione? La risposta è sì. Da “Papillon” a “Fuga da Alcatraz”, da “Le Ali della libertà alla riuscitissima serie “Prison Break”, il genere della fuga impossibile vanta veri e propri capolavori. Come quello realizzato ieri nella casa circondariale di Opera da un detenuto albanese che, proprio come in un vecchio film, ha segato le sbarre della cella e si è calato con le lenzuola annodate, per poi scavalcare indisturbato il muro di cinta. Probabilmente qualcuno avrà facilitato la sua evasione ma questo è un “dettaglio” molto poco cinematografico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuga da Opera

News recenti che potrebbero piacerti

In fuga da Gaza City, le immagini dell'esodo: "Lasciateci vivere"

Livorno, lo strazio di Mohammed e la fuga dall'inferno di Gaza: "La mia famiglia sterminata, la guerra ti toglie tutto"

Fano, la Link si mostra per la prima volta: «Qui per fermare la fuga dei cervelli». Il nostro tour nella nuova sede di palazzo Marcolini

Chi è il “mago della fuga” Toma Taulant, alla quarta evasione da un carcere - facebook.com Vai su Facebook

Fuga dagli Etf su Bitcoin: ecco perché la cripto scivola sotto 90mila dollari 24plus.ilsole24ore.com/art/fuga-etf-b… Vai su X

Fuga da film dal carcere di Opera, sega le sbarre e si cala con le lenzuola annodate: è la sua quarta evasione - Toma Taulant è fuggito per la quarta volta da un carcere, l'uomo ha precedenti per rapine, furti e droga e la fine della sua pena è prevista nel 2048 ... virgilio.it scrive

Toma Taulant evaso dal carcere Opera di Milano: è caccia al mago della fuga/ Era già scappato altre tre volte - Toma Taulant evaso dal carcere Opera di Milano: è il quarto episodio simile per il 41enne albanese, mago della fuga ... ilsussidiario.net scrive

Detenuto evaso dal carcere di Opera: scatta la caccia all’uomo - Toma Taulant evade dal carcere di Opera: le criticità del sistema carcerario italiano sotto i riflettori. Come scrive notizie.it