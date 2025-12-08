Frosinone presentazione del libro di Davide Vinciprova Questo è papà

A Frosinone si tiene la presentazione del libro di Davide Vinciprova, “Questo è papà”. Un viaggio nel tempo e nella vita, che unisce politica e cultura per promuovere la tutela del nucleo familiare. L’evento invita a riflettere sull’importanza dei valori familiari e sul ruolo della cultura nel sostegno alla famiglia in un contesto sociale in evoluzione.

Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela del nucleo familiare.Durante il periodo natalizio e nella fattispecie lunedì 8 Dicembre e in replica Domenica 14 e 21 Dicembre, nel cuore della città, verrà presentato il nuovo libro del Presidente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

