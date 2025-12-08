Frosinone Andrea Gentili e gli Airport Passengers live

Frosinone si prepara ad accogliere Andrea Gentili e gli Airport Passengers, una band fusion romana nata nel 2015. Combinando influenze jazz, funk e rock, il gruppo si distingue per il suo sound energico e originale, offrendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Airport Passengers è una band fusion romana attiva dal 2015, formata da musicisti provenienti dal jazz, dal funk e dal rock.Il loro repertorio intreccia sonorità moderne con spunti di improvvisazione e atmosfere dal respiro internazionale.Il nome richiama l’idea di viaggio e apertura, temi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

