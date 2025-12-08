Friuli sotto choc | 2 cugini muoiono in montagna raccogliendo vischio per Natale il ricordo degli amici

Due cugini hanno perso la vita in montagna mentre raccoglievano vischio, trasformando una tradizione natalizia in tragedia. L'incidente ha sconvolto le comunità di Enemonzo e Portogruaro, lasciando amici e familiari nel dolore. Sandro Valent e Mauro Darpin erano rispettivamente un informatico e un residente di Portogruaro, e la loro morte ha suscitato grande commozione.

Due comunità in lutto per Sandro Valent e Mauro Darpin. Una tradizione che si trasforma in tragedia. A Enemonzo, nel pomeriggio di ieri, due cugini — Sandro Valent, 55 anni, informatico di Udine, e Mauro Darpin, 60 anni, residente a Portogruaro — sono morti precipitando in un canalone mentre raccoglievano vischio per il Natale. L'allarme è scattato alle 13:30 del 7 dicembre grazie all'intervento del terzo cugino, unico sopravvissuto. Le operazioni di soccorso sono state immediate e complesse, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente. Secondo le ricostruzioni, Sandro si era appoggiato a un ramo sopra un salto di roccia, che si è spezzato causando la caduta.

