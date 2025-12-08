Friuli in lutto per Cassele | è morto Gianni Marchiol icona dell’automobilismo

Udinetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vita intera trascorsa tra motori, curve e una determinazione fuori dal comune: Gianni Marchiol, udinese del 1939, è scomparso all’età di 86 anni, lasciando dietro di sé un’eredità sportiva che supera i confini della cronaca. Conosciuto da tutti come “Cassele” — soprannome nato negli anni del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Friuli Lutto Cassele 232