Friuli in lutto per Cassele | è morto Gianni Marchiol icona dell’automobilismo
Una vita intera trascorsa tra motori, curve e una determinazione fuori dal comune: Gianni Marchiol, udinese del 1939, è scomparso all’età di 86 anni, lasciando dietro di sé un’eredità sportiva che supera i confini della cronaca. Conosciuto da tutti come “Cassele” — soprannome nato negli anni del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
