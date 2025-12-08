La Coppa del Mondo di freestyle si dividerà tra la Cina e gli Stati Uniti in questo femminile. A Secret Garden è in programma una gara di halfpipe nella giornata di sabato, mentre nella sera italiana a Steamboat va in scena il terzo appuntamento stagionale con il big air. Proprio questa gara in Colorado è quella che interessa maggiormente i colori azzurri, visto che saranno quattro gli atleti italiani al via. Il freestyle big air ha lasciato proprio la Cina nell’ultimo fine settimana dopo il doppio appuntamento tra Secret Garden e Pechino, tappa quest’ultima che ha visto la partecipazione alla finale di Leonardo Donaggio, che ha poi concluso all’ottavo posto una gara vinta dal norvegese Ulrik Samnoey. 🔗 Leggi su Oasport.it

Freestyle, Miro Tabanelli guida il quartetto azzurro nel Big Air di Steamboat