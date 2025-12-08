Doppietta australiana nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Moguls a Ruka. Dopo l’esordio di ieri, si replica sulle nevi finlandesi con il successo che è andato a Jakara Anthony e Matt Graham, che erano rimasti entrambi giù dal podio alla prima stagionale. Nella gara femminile Jakara Anthony ha conquistato la sua ventiquattresima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la quindicesima nella specialità. L’australiana si è imposta con il punteggio di 79.89, precedendo le americane Olivia Giaccio (78.64) e Jaelin Kauf (78.08). In quarta posizione ha chiuso un’altra statunitense, Tess Johnson (76. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freestyle, Anthony e Graham firmano la doppietta australiana nei Moguls a Ruka