Fratres Perignano - Lucchese | la frenata La Pantera non ruggisce poi resta muta
FRATRES Perignano 0 Lucchese 0 FRATRES PERIGNANO (4-4-2): Rizzato; Genovali, Lupi, Remorini, Passerotti; Vittorini, Meucci, Stringara (38’ st Kapidani), Mearini (43’ st Garunja); Remedi (11’ st Pagni), Regoli (32’ st Sottile). (A disp.: Tirabasso, El Ouardi, Taverni, Rofi, Lovo). All.: P. Fanani. LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka, Rotondo, Santeramo Lorenzini; Bartolotta, Del Rosso (24’ st Picchi), C. Russo (27’ st Palma); Riad (1’ st Camilli), Piazze (2’ st Colferai), Caggianese (46’ st Ragghianti). (A disp.: Ennache, Venanzi, Onu, Galotti). All.: Pirozzi. Arbitro: Marchi di Siena (assistenti: Rama e Bo di Livorno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
