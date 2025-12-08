Francia | aereo da turismo precipita sui Pirenei quattro morti

Sono morte tutte e quattro le persone a bordo dell’aereo da turismo precipitato ieri nell’Ariège, sui Pirenei, al confine con la Spagna. Lo ha riferito la gendarmeria locale. A far scattare l’allarme era stato il club di volo di Saint-Girons da cui era decollato il monomotore, ma i tentativi di soccorso non sono stati facili. Il centro di Coordinamento aeronautico (Arcc) di Lione ha inviato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

