Francia | aereo da turismo precipita sui Pirenei quattro morti
Sono morte tutte e quattro le persone a bordo dell’aereo da turismo precipitato ieri nell’Ariège, sui Pirenei, al confine con la Spagna. Lo ha riferito la gendarmeria locale. A far scattare l’allarme era stato il club di volo di Saint-Girons da cui era decollato il monomotore, ma i tentativi di soccorso non sono stati facili. Il centro di Coordinamento aeronautico (Arcc) di Lione ha inviato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
