Fra Valeria Marini e Pierluigi Diaco la posta della discordia | scintille in diretta su Raidue

Durante la trasmissione su Raidue del 8 dicembre 2025, si è acceso un acceso confronto tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco. La discussione, caratterizzata da tensione e confronti diretti, ha catturato l’attenzione del pubblico, diventando protagonista della puntata e suscitando numerose reazioni sui social.

Roma, 8 dicembre 2025 - Polemiche in diretta su Raidue fra Valeria Marini e Pierluigi Diaco. Dal carattere fumantino la prima, notoriamente incline alla scintilla anche il secondo: ed ecco lo scontro. Che è avvenuto proprio nel "di' di festa" di oggi, lunedì 8 dicembre, in diretta a 'BellaMa', il programma condotto da Diaco nel pomeriggio di Raidue. L'innesco. "Vi annuncio che lunedì prossimo ci sarà l'ultima volta de la 'Posta del Cuore' di Valeria" è stato l'intervento del conduttore proprio davanti alla showgirl. La quale non ha preso bene questo annuncio. "Sì l'hai deciso tu, ma lo vedrete prossimamente sui miei social.

