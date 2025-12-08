Fra la storia e il presente ci resta l’apocalisse

Ilrestodelcarlino.it | 8 dic 2025

Con la sua comicità graffiante e un linguaggio pirotecnico, Alessandro Bergonzoni (nella foto) continua a scavare nella complessità del presente. Lo farà da venerdì 12 a domenica 14 al teatro Storchi con "Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu, e la storia della giovane Saracinesca)". Debutterà domani sera al teatro delle Passioni "Tristano e Isotta", il nuovo progetto di Virginia Landi e Tatjana Motta, che si interroga sulle modalità con cui raccontiamo l’amore oggi, accogliendo il pubblico in uno spazio dedicato all’ascolto, come si farebbe intorno a un fuoco. Al Michelangelo, domani e mercoledi Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi in "Ci prendesse un colpo": l’idea (impossibile) di rubare un’opera d’arte milionaria e cambiare vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

