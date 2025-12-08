Fra aule innovative e attività pomeridiane | serie di open day nelle scuole dell' istituto comprensivo Camelia Matatia
L’istituto comprensivo 8 Camelia Matatia organizza una serie di open day, dalle scuole dell'infanzia alla media. Come sottolinea la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo, “l’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per entrare davvero nella vita dell’istituto, osservare da vicino gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
