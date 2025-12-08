Fosso e Atletico Ascoli un pari basta a tutti

ATLETICO ASCOLI 0 (4-3-1-2): Bianchini 6; Ronchetti 6, Kljaic 6, Imbriola 6, Fabbri 6; Bucchi 6, Conti 6 (36’ st Masawoud, ng), Mancini 6 (21’ st Ghinelli 6); Di Paoli 6 (48’ st Arcangeli, ng); Giometti 6,5 (21’ st Sanè 6), Kyeremateng 6 (44’ st Casolla, ng). Allenatore: Marco Giuliodori ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio 6; Feltrin 6, Nonni 6, Camilloni 6; Belloni 6 (31’ st Di Dio 6), Forgione 6 (27’ st Sbrissa 6), Vecchiarello 6, Coppola 6, Maio 6.5 (31’ st Menicucci 6); Sardo 6 41’ st Antoniazzi, ng), Bucco 6. Allenatore: Simone Seccardini Arbitro: Battistini (Lanciano); assistenti: Carrozza (Battipaglia) e Carmela De Rosa (Napoli). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

