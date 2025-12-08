Forza Italia Lega e FdI | La pro-Pal Albanese imbarazzante Lasci l' Onu

Iltempo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Francesca Albanese deve essere immediatamente rimossa dal ruolo di Rapporteur speciale delle Nazioni Unite. Le recenti rivelazioni, emerse dalle inchieste de Il Tempo e del Giornale, gettano nuova luce sul suo 'attivismo' filo-Hamas, confermando la totale incompatibilità con l'incarico". Così dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "La partecipazione a convegni al fianco di esponenti della Jihad Islamica, e gli espliciti appelli alla 'resistenza' pronunciati in quelle sedi, costituiscono un tradimento intollerabile del ruolo istituzionale dell'Onu". "A questo si aggiungono le vergognose dichiarazioni sull'assalto al quotidiano La Stampa, che dimostrano una visione estremista disposta a giustificare l'intimidazione e l'attacco diretto alla libertà di informazione Auspichiamo che le Nazioni Unite agiscano con la massima risolutezza, dichiarando l'Albanese non idonea a ricoprire qualsiasi ruolo istituzionale", sottolinea Mollicone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

