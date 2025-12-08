Fortitudo grinta e difesa Livorno stoppata nel finale
FORTITUDO 66 LIBERTAS LIVORNO 64 FLATS SERVICE: Della Rosa 8, Harris 18, Sarto 22, Anumba 4, Sorokas 6, Fantinelli 3, Guaiana, De Vico 1, Moretti 4, Gamberini ne, Braccio ne. All. Caja. BI.EMME SERVICE LIVORNO: Valentini 24, Woodson, Piccoli 5, Tiby 23, Possamai 2; Fantoni, Filloy 2, Isotta, Filoni 3, Tozzi 5; Genti, Gubinelli, All. Diana. Arbitri: Rudellat, Pazzaglia, Di Martino. Note: parziali 20-19, 35-28, 58-42. Tiri da due: Fortitudo 1427; Livorno 1328. Tiri da tre: 731; 835. Tiri liberi: 1727; 1430. Rimbalzi: 41; 43. Sofferta, ma fortemente voluta e proprio per questo ancor più bella. Davanti ai 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
