Formia isola pedonale e sosta gratuita durante il periodo natalizio
Formia, 5 dicembre 2025 – Isola pedonale in via Vitruvio e parcheggi a strisce blu gratuiti nel periodo natalizio. E’ questo un provvedimento voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, nell’ambito di un piano più ampio di valorizzazione del centro cittadino e di sostegno al commercio locale. Queste iniziative nascono dal dialogo che il Sindaco Gianluca Taddeo e gli Assessori alle Attività produttive Francesca Di Rocco ed al Turismo Giovanni Valerio hanno portato avanti nelle settimane scorse con le associazioni di categoria. “L’iniziativa nasce da un dialogo costruttivo con i commercianti, che avranno l’opportunità di vivere da protagonisti il periodo natalizio – ha aggiunto l’assessore alle Attività produttive Francesca Di Rocco -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
