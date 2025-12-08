Formazioni ufficiali Torino Milan | le scelte di Baroni e Allegri per il match

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Milan, con le scelte di mister Marco Baroni e Massimiliano Allegri. Il match, valido per la Serie A, si svolge allo Stadio Olimpico Grande Torino e rappresenta un importante appuntamento di campionato. Di seguito, le probabili formazioni e i titolari delle due squadre.

Formazioni ufficiali Torino Milan, ecco le scelte e i titolari di mister Marco Baroni e Massimiliano Allegri e in vista del match di Serie A (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La quattordicesima giornata di Serie A è (quasi) volta al termine. A chiudere il sipario ci penseranno Torino Milan: in campo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Torino Milan: le scelte di Baroni e Allegri per il match

Leggi anche questi approfondimenti

. @SerieA, le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa Vai su X

Le prime formazioni ufficiali dei posticipi del lunedì, con le scelte di Gilardino e Cuesta per Pisa-Parma Vai su Facebook

Torino-Milan: le formazioni ufficiali. Loftus-Cheek, Nkunku, Pulisic: le scelte di Baroni e Allegri - Il posticipo tra Torino e Milan chiude la 14a giornata di Serie A. Secondo sport.virgilio.it