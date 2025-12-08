Formazioni ufficiali Torino-Milan | la decisione su Pulisic

La quattordicesima giornata di Serie A si conclude con il match tra Torino e Milan, in programma nel posticipo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con particolare attenzione alla decisione finale su Pulisic, uno dei protagonisti della partita. Un confronto importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica.

Si chiude la quattordicesima giornata di Serie A col posticipo che metterà di fronte Torino e Milan: ecco le formazioni ufficiali. Manca ormai pochissimo all'inizio della sfida tra Torino e Milan, valida per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma alle ore 20:45. I padroni di casa hanno raccolto appena 3 punti nelle ultime cinque giornate di campionato e vengono da due sconfitte di fila, in casa contro il Como e sul campo del Lecce. Massimiliano Allegri (Ansa) – Tvplay.it I rossoneri, invece, hanno vinto tre delle ultime quattro partite e vogliono assolutamente vincere per non perdere contatto dal Napoli capolista e dall'Inter.