Il Fulham ospita il Crystal Palace domenica pomeriggio in Premier League. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Fulham accoglie il Crystal Palace al Craven Cottage nel penultimo scontro di Premier League del fine settimana. I Cottagers hanno lottato per mantenere una forma costante sotto la guida di Marco Silva in questa stagione, e attualmente si trovano nella metà inferiore, a sei punti dagli avversari oggi. Nel frattempo, gli Eagles sono tra i primi sei e volano sotto Oliver Glasner. Dopo il trionfo della FA Cup della scorsa stagione, il Palace sta gareggiando in Europa e in patria questa stagione, il che significa che la sua squadra è più tesa del solito.

Formazioni confermate in vista del derby di Londra