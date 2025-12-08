Forbidden Fruit anticipazioni 9 dicembre | Halit furioso con Yildiz per le sue spese

Il 9 dicembre, Forbidden Fruit torna con una puntata speciale di due ore per l'Immacolata, sostituendo i programmi di Maria De Filippi. Nella trama, Halit si infuria con Yildiz per le sue spese, preparando il pubblico a nuovi colpi di scena e approfondimenti sulla vicenda dei protagonisti.

La dizi turca si allunga per il giorno dell'Immacolata, con una puntata di ben due ore che andrà in onda al posto dei programmi di Maria De Filippi Dopo la puntata di due ore del giorno dell'Immacolata, Forbidden Fruit è pronta a tornare alla sua consueta programmazione. L' episodio di martedì 9 dicembre andrà in onda alle 14.10 su Canale 5, e vedremo Yildiz e Halit litigare perché, come suo solito, la bionda si è lasciata provocare da Ender e ha finito per fare di testa sua. Ecco dunque cosa succederà più nel dettaglio nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Zeynep e Dundar sono vicini alle nozze: la data del matrimonio si avvicina, tanto che Dundar ha organizzato il suo addio al celibato e anche Yildiz, per la sorella, .