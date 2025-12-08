Forbidden fruit 2 replica puntata dell’8 dicembre in streaming | Video Mediaset
Doppio appuntamento oggi – lunedì 8 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 101 e 102 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Kemal cercherà di riconquistare Zehra, che non sa più che cosa pensare. Halit farà capire alla figlia che il suo rapporto con Kemal deve cessare, per questo decide di ridargli i soldi da lui investiti e cacciarlo dalla Holding. Zeynep conosce Elif, la nuova fidanzata di Alihan, e non riesce a nascondere la propria gelosia nei confronti della donna, considerata da tutti bellissima. Yildiz organizza per la sorella un addio al nubilato con una sorpresa che si rileva piu’ movimentata del previsto, mentre Dundar invita Emir, Caner, Hakan e Alihan in un locale elegante dove si ascoltano canzoni romantiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Sarà solo grazie ad Alihan e al suo avvocato, che i ragazzi riusciranno a uscire indenni alla situazione che si farà piuttosto complicata. » Le nuove puntate di Forbidden Fruit promettono colpi di scena. Nell’episodio che andrà in onda il 9 dicembre 2025 su C - facebook.com Vai su Facebook
Anteprima della prossima settimana: “Forbidden Fruit” dall’8 al 13 dicembre 2025 su Canale 5 blogsocialtv.com/anteprima-dell… via @BlogSocialTv1 Vai su X
Forbidden fruit 2, replica puntata del 1° dicembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it scrive