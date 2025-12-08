Doppio appuntamento oggi – lunedì 8 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 101 e 102 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Kemal cercherà di riconquistare Zehra, che non sa più che cosa pensare. Halit farà capire alla figlia che il suo rapporto con Kemal deve cessare, per questo decide di ridargli i soldi da lui investiti e cacciarlo dalla Holding. Zeynep conosce Elif, la nuova fidanzata di Alihan, e non riesce a nascondere la propria gelosia nei confronti della donna, considerata da tutti bellissima. Yildiz organizza per la sorella un addio al nubilato con una sorpresa che si rileva piu’ movimentata del previsto, mentre Dundar invita Emir, Caner, Hakan e Alihan in un locale elegante dove si ascoltano canzoni romantiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata dell’8 dicembre in streaming | Video Mediaset