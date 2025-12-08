“La ferrovia già adesso entra dentro la stazione. Calatrava la progettò pensando a una linea tranviaria urbana, per connettere la Mediopadana alla città. Ero all’università e lui presentava il progetto al Malaguzzi, diversi anni fa. Aveva il modellino del tram.”. E fece capire che i soldi erano finiti. L’assessora Carlotta Bonvicini sospira nel ripensare alle traiettorie del grande architetto spagnolo. Strategie che poi sono le stesse della titolare della Mobilità a Reggio: interconnettere il territorio in maniera più semplice, veloce e sostenibile. Il desiderio si chiama tram-treno, la linea Rivalta-Bagnolo (appena dopo Mancasale) aspetta le risorse che meriterebbe da un po’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fondi tram-treno, intervista all'assessora Carlotta Bonvicini: "Ipotesi lavori nel 2030"