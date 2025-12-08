Fondazione Foresta | Un uomo su tre malato senza saperlo le donne fanno più prevenzione

Novembre si è “tinto di blu”: il colore scelto per richiamare l’attenzione sulla salute dell’uomo e sulla necessità di un cambiamento culturale che spinga la popolazione maschile a considerare la prevenzione non come un’eccezione, ma come un’abitudine. All’appello della Fondazione hanno risposto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it