Per l'AI di Grok Allegri oggi è come Babbo Natale, visto che i suoi in difesa hanno cominciato a fare i regali (sopra). *** Le pause che Spalletti fa nei suoi discorsi lo hanno fregato. Mentre in conferenza stava rispondendo all'ultima domanda si è fermato. Sembrava aver finito, tanto che la Comunicazione della Juve chiude e saluta. Lui però doveva concludere, ha provato a dirlo, poi si è alzato. Senza aver detto tutto. Con la faccia un po' così. *** «Chivu chiama Luis Enrique Gigi», informa il bordocampista Dazn. Vuoi vedere che a lui non gliel'avevano detto e questo spiega il brutto inizio di stagione del brasiliano? *** In Cagliari-Roma sono volate parole grosse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Folorunsho-Hermoso. Scambio di "auguri"