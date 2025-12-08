Nella cultura generale e nello sport c’è il malcostume dell’insulto sessista a mamme e sorelle: alcuni degli episodi più celebri nel calcio italiano e non solo Il calcio italiano torna a indignarsi e a invocare provvedimenti dopo gli insulti rivolti da Michael Folorunsho a Mario Hermoso, anzi alla madre del difensore della Roma. Intorno al 77’ del match di ieri a Cagliari, i due giocatori battibeccano animatamente: scappa magari qualche parola di troppo, poi il faccia a faccia. Le telecamere colgono il centrocampista rossoblù mentre indirizza più volte un insulto sessista — accompagnato da gesti espliciti e scurrili — alla madre di Hermoso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Folorunsho-Hermoso e non solo: da Ibra a Meggiorini e Spalletti, quando gli insulti vanno oltre