Folla in centro città per l’Immacolata | pienone ai mercatini code alla funicolare

Bergamo. Pienone in centro città per il lunedì dell’ Immacolata. Giornata perfetta, cielo sereno e tiepido sole, per una passeggiata tra i mercatini natalizi e la ruota panoramica: turisti e cittadini hanno invasto le vie di Città Bassa in questo lunedì, 8 dicembre, che un po’ sa di domenica pomeriggio. Tanti già alla ricerca dei regali di Natale, i bambini forse più indirizzati a consegnare la letterina a Santa Lucia nella chiesa della Madonna dello Spasimo in via XX Settembre. Pedoni ovunque sui marciapiedi, con le ormai consuete code fuori dall’ingresso della funicolare per Città Alta. Pochi i posti liberi nei vari parcheggi che servono il centro e il borgo storico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it