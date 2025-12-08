Folla al porto canale per la benedizione della Natività sulla Saviolina e l’accensione del grande albero

Lunedì pomeriggio il porto canale di Riccione si è riempito di festa per la benedizione della Natività sulla Saviolina e l’accensione del grande albero di Natale. Un momento di gioia e tradizione che ha coinvolto numerosi visitatori, creando un’atmosfera magica e suggestiva in uno dei luoghi più iconici delle festività natalizie in città.

