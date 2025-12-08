Foglie d’ulivi versi e immagini per la Palestina a teatro

Il 8 dicembre 2025, al Teatro Comunale di Bucine, si terrà “Foglie d’ulivi, versi e immagini per la Palestina”, un evento inserito nella stagione “Storie condivise” del Teatro Comunale di Arezzo. La rassegna invita a riflettere attraverso arte, memoria e linguaggi differenti, offrendo un’occasione di dialogo e confronto su temi di grande rilevanza sociale e culturale.

Arezzo, 8 dicembre 2025 – Teatro Comunale di Bucine Stagione 2025–2026 "Storie condivise": una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Venerdì 12 dicembre ore 21:15 "Foglie d'ulivi, versi e immagini per la Palestina" ore 18:30 "Con altri occhi: un glossario visivo della cultura palestinese" inaugurazione esposizione curata da Librimmaginari. Sarà presente Marco Trulli, curatore della mostra e responsabile cultura e giovani Arci nazionale ore 21:15 " Non piangerò" la poesia palestinese di Fadwa Tuqan presentazione del libro.

