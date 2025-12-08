AGI - Dopo la protesta degli editori presenti alla fiera della piccola e media editoria in corso alla Nuvola, contro la presenza dell'editore Passaggio al Bosco, oggi è andata in scena una risposta del team romano dell'eurodeputato Vannacci. Parti ribaltate nell'ultima giornata della fiera romana, che sabato ha visto l'oscuramento di alcuni stand e molti partecipanti cantare "Bella ciao" proprio davanti allo stand di Passaggio al Bosco, accusato di diffondere con le proprie pubblicazioni idee di estrema destra. Il gruppo Vannacci 'Roma Caput Mundi' di Roma - si legge in una nota - ha organizzato questa mattina un flash mob presso lo stand della casa editrice "Passaggio nel bosco" all'interno della manifestazione "Più libri più liberi" presso la Nuvola all'Eur. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Flash mob del team di Vannacci a Più Libri Più Liberi in difesa di Passaggio al Bosco