Five Nights at Freddy' s 2 bocciato dalla critica ma è boom di incassi negli USA bene anche in Italia
Incassi stratosferici per il sequel horror Blumhouse che sfiora i 110 milioni globali al debutto, Zootropolis 2 supera i 900 milioni. La sonora bocciatura della critica non ha impedito a Five Nights at Freddy's 2 di debuttare col botto al botteghino USA. Il secondo film ispirato al popolare franchise di videogiochi horror di Scott Cawthon è schizzato in vetta alla classifica americana con 63 milioni da 3.412 sale, e una media per sala di 18.464 dollari. Ampiamente superate le previsioni della vigilia che prevedevano un incasso tra i 35 e i 40 milioni di dollari. In Italia il film ha debuttato in terza posizione con 1,5 milioni alle spalle delle corazzate Zootropolis 2 e Oi vita mia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
