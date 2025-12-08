Firenze scoppio in casa | morto 71enne

13.20 Una esplosione nella notte ha causato la morte di un uomo di 71 anni. E' successo nell'abitazione della vittima a Barberino di Mugello (Firenze). Dopo un boato le fiamme hanno avvolto l'appartamento, situato al 1° piano. All'arrivo dei Vigili del fuoco e dei soccorsi l'uomo era già deceduto.Nessun ferito. Il sindaco, Di Maio: "Era conosciuto in paese, so che doveva lasciare l'appartamento" (era in affitto, ndr). Aperta ogni ipotesi: non si esclude un malfunzionamento dell'impianto a gas. "Per i danni,una famiglia è senza casa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it